نتنياهو: يمكن للمدنيين الذهاب لشمال غزة خلال عملية رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه يمكن للمدنيين الانتقال لشمال غزة خلال عملية رفح، على حد زعمه.



وأضاف نتنياهو، خلال لقائه لأعضاء في الكونجرس، أن العمليات القتالية تشكل عامل ضغط سيؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، وفقا لبيان أصدره مكتبه.



وزعم "سنضمن توفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين الذين سينتقلون من رفح".



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".