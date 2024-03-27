غرق 12 فلسطينيا أثناء محاولتهم انتشال مساعدات سقطت في البحر قبالة غزة

غرق ما لا يقل عن 12 فلسطينيا قبالة ساحل شمال غزة بالقرب من بيت لاهيا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات سقطت في البحر بعدما ألقتها طائرات، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مسعفين.

وتظهر لقطات قالت (سي إن إن) إنها حصلت عليها مئات الفلسطينيين وهم يهرعون إلى موقع إنزال المساعدات، وغامر بعضهم بالنزول إلى البحر أثناء سقوط المساعدات على شواطئ غزة، وتظهر بعض اللقطات محاولات لإنقاذ الأشخاص الذين غرقوا في البحر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 10 آخرون في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة عندما سقطت عليهم مساعدات أسقطتها طائرات، بحسب ما أفاد أحد الصحفيين في مكان الحادث.

وانتقدت جماعات حقوقية مرارا عمليات الإنزال الجوي باعتبارها وسيلة غير فعالة ومهينة لإيصال المساعدات إلى سكان غزة، وبدلا من ذلك حثت السلطات الإسرائيلية على رفع القيود على المعابر البرية إلى القطاع.

ودعت حركة حماس الدول الغربية إلى وقف إسقاط المساعدات جوا إلى غزة، محذرة من أن طريقة إيصال المساعدات الإنسانية "مهينة وخاطئة وغير مناسبة وغير مجدية".

وانتقدت الحركة منذ البداية عمليات الإنزال الجوي، واصفة إياها بأنها "عديمة الفائدة وليست الطريقة الأفضل لإيصال المساعدات".

وحذرت الهيئات الإنسانية، بما في ذلك أوكسفام وهيومن رايتس ووتش، من أن إسرائيل "تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في الحرب في غزة، وهو ما يعد جريمة حرب".