 أمريكا تفرض عقوبات على شخصين و4 كيانات بزعم دعمهم لحركة حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تفرض عقوبات على شخصين و4 كيانات بزعم دعمهم لحركة حماس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:58 م

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على شخصين و3 كيانات بزعم جمع الأموال لصالح حركة "حماس"، وهي خطوة أخرى تهدف إلى وقف تدفق الإيرادات إلى الحركة.

وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، "بدأ كيان على الإنترنت يسمى (غزة الآن) جهود جمع الأموال لدعم حماس، وتم فرض عقوبات اليوم الأربعاء على هذا الكيان، إلى جانب مؤسسة مصطفى عياش"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات على شركة "القرشي" التنفيذية وشركة "آخيرة" المحدودة ومالكهما عظمة سلطانة.

وقالت الوزارة إن "سلطانة وهاتين الشركتين قدمتا آلاف الدولارات إلى غزة الآن، وأعلنتا عن غزة الآن كشريك خلال حملة جمع تبرعات مشتركة بعد وقت قصير من الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر"، وفق زعمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إن اتخاذ هذه الإجراءات تم بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على "حماس" منذ هجوم 7 أكتوبر.


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