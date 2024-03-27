والد لويس دياز: أتمنى رؤيته يلعب في مدريد

كشف ماني دياز، والد لويس دياز لاعب ليفربول، عن أمنيته برؤيته نجله يلعب في الدوري الإسباني في المستقبل وبالتحديد في أحد أندية مدريد.

وقال والد لويس دياز عبر قناة «SER Deportivos»:" أتمنى رؤية ابني في أحد أندية مدريد في المستقبل".

أضاف:" عندما غادر بورتو لم أكن أعلم أن هناك أي شيء أو مفاوضات مع أندية إسبانية".

أوضح:" كل شئ كان أكثر دقة مع ليفربول، وذهاب لويس إلى هناك كان القرار الصحيح".

أتم:" كنا نأمل أن يأتي لويس إلى مدريد، فالكاو كان هنا وجيمس رودريجيز أيضا، في النهاية لم يحدث ذلك ولكن لا تفقدوا الأمل، إنه يلعب والأندية تتحسن".

جدير بالذكر أن لويس دياز قد انتقل إلى ليفربول مطلع عام 2022 قادما من بورتو البرتغالي مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الريدز في 86 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.