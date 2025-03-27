محكمة بوسنية تسعى لاستصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس جمهورية صرب البوسنة

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أعلنت محكمة بوسنية، اليوم الخميس، أنها تسعى لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا)، ميلوراد دوديك، الذي يواجه دعوى قضائية بسبب سياساته الانفصالية.

وذكرت محكمة البوسنة والهرسك، في بيان، أنها أصدرت هذا الطلب أمس الأربعاء، وأن القرار الآن بيد منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول).

ولطالما دعا دوديك الموالي لروسيا، إلى فصل الإقليم عن باقي أنحاء البوسنة، ما أثار مخاوف من عدم الاستقرار.

وواجه دوديك عقوبات أمريكية وبريطانية؛ بسبب نزعته الانفصالية، إلا أنه حظي بدعم موسكو.

وفي تحد للمحكمة البوسنية، رفض دوديك المثول للاستجواب للاشتباه في انتهاكه دستور البلاد.