الصحة اللبنانية: مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على يحمر جنوب البلاد

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الخميس، إن الغارة الإسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف جنوب البلاد أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 3 أشخاص.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن وزارة الصحة قولها في بيان، إن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في يحمر الشقيف أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء».

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قرابة السابعة والربع صباحاً (بالتوقيت المحلي)، محلة الدبش في بلدة يحمر الشقيف، حيث أحصي سقوط 6 قذائف على المنطقة المستهدفة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.



وأفيد بأن القصف المدفعي ترافق مع استهداف سيّارة. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين من حزب الله كانوا ينقلون الأسلحة.

كما استهدفت مسيَّرة إسرائيلية فجر اليوم الخميس، سيارة أخرى على طريق عام معروب في قضاء صور جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيَّرة على سيارة في بلدة معروب أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن».

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت أكثر من عام، فإن إسرائيل لا تزال تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.