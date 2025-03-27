أكد وزير الثقافة والإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، أن القوات المسلحة السودانية تحقق «تقدما واكتساحا كاملا» ضد ميليشيا الدعم السريع، بدعم ومساندة من كل أبناء الشعب السوداني.

ووجه خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، التحية «للشعب والحكومة المصرية على موقفها التاريخي في مساندة أشقائهم في السودان»، معربا عن امتنان الحكومة والشعب السوداني لهذا الموقف الذي يعكس عمق الاستراتيجية بين البلدين.

ورد على مزاعم ميليشيا الدعم السريع بشأن إعادة التموضع بدلا من الاعتراف بالهزيمة، واصفا ذلك بأنه استمرار لـ «سياسة ونهج الأكاذيب» التي تتبعها الميليشيا منذ بداية الحرب.

وقال إن الميليشيا استطاعت في البداية تحقيق «اختراق إعلامي» عبر حملات مغرضة ومدفوعة القيمة تدار من غرف خارج السودان انعكست على تفريغ عدة مدن من سكانها.

واستشهد بشواهد واضحة على تقدم الجيش، كاستعادة السيطرة على القصر الجمهوري، وطرد الميليشيا بالأمس من آخر وأكبر معسكراتها في منطقة طيبة، مشددا أن الميليشيا «ذهبت بلا رجعة» في الخرطوم.

واعتبر أن وجود بعض «التفلتات الأمنية»؛ أمر طبيعي في ظل تواجد «ميليشيات عابرة للحدود» كانت تعج بها العاصمة الخرطوم، مؤكدا في الوقت ذاته أن السلطة الأمنية فرضت نفوذها في العاصمة.