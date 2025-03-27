مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نتحرك لتعليق عضوية إسرائيل وصرف تعويضات للفلسطينيين

كشف السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، عن تحركات عربية إضافية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، مشيرا إلى إن المجموعة العربية طالبت بآلية لتعويض الشعب الفلسطيني.

وأكد خلال تصريحات لـ «Extra News»أن هناك توجها جديدا نحو المساءلة من ناحية التعويضات، قائلا: «ذهبنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي قالت نريد أن نفتح لجنة للبدء في صرف تعويضات للشعب الفلسطيني، ليس فقط عن الأضرار الناتجة عن العدوان العسكري الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر؛ ولكن عن الاستيطان والمعاملة السيئة والاعتداءات على الفلسطينيين في القدس، ونحن في انتظار تقرير من السكرتير العام للأمم المتحدة».

ونوه إلى مطالبة القمة العربية الأخيرة في القاهرة ومن قبلها البحرين بـ «نشر قوة حماية لحماية للشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2712 تطرق إلى وقف إطلاق النار وكذلك نشر قوة حماية.

وأوضح أن البدائل المطروحة في مجلس الأمن «يتم إيقافها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية» ، متابعا: «نلجأ الآن لبحث بدائل في الجمعية العامة، مثل بدائل القوة متعددة الجنسيات التي كانت في مصر وبدائل أخرى».

وأشار إلى أن أبرز الجهود الأخرى التي تسعى لها المجموعة العربية في الأمم المتحدة؛ تعليق مشاركة إسرائيل في أعمال الجمعية العامة وفرض حظر على توريد السلاح لإسرائيل، مؤكدا أن كل المطالب «ممكنة؛ لكنها تتطلب قدرة كبيرة على الإقناع».