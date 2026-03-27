الكويت: تدمير 4 صواريخ باليستية داخل المجال الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 صواريخ باليستية "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي، و"تم التعامل معها واعتراضها وتدميرها".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان صحفي اليوم، إنه "تم رصد صاروخ جوال استهدف ميناء مبارك الكبير، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية".

كما أكد العطوان "التعامل مع 3 مسيرات معادية وتدميرها، فيما استهدفت 4 طائرات مسيرة ميناء مبارك الكبير وميناء الشويخ، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وجاء في البيان أن "القوات المسلحة الكويتية تؤكد جاهزيتها الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته".