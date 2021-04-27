وزير التعليم يوجه الشكر للمعلمين والإداريين على جهودهم لاتمام امتحانات شهر أبريل

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الشكر لجموع السادة المعلمين والمراقبين والإداريين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لاتمام امتحانات شهر أبريل في عام استثنائي بكل المقاييس.

وأشار الوزير في هذا الصدد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم، إلى أن قرابة 5 ملايين طالب أدوا الامتحانات المجمعة اليوم، مضيفا أنه سوف تستكمل هذه الامتحانات للصفوف الأخرى غدا وبعد غد.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي قد أدوا الامتحان المجمع اليوم في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة العربية والرياضيات 1 والرياضيات 2، كما أدى طلاب الصفين الخامس الإبتدائي والثاني الإعدادي الامتحان اليوم.

جدير بالذكر أن إجازة نهاية العام الدراسي ستبدأ عقب الانتهاء من الامتحانات المجمعة لجميع سنوات النقل يوم 28 أبريل الجاري.