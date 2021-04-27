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محافظ دمياط تناقش مخطط تطوير النصب التذكاري والمنطقة المحيطة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط
حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 9:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 9:13 م

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مخطط تطوير النصب التذكاري والمنطقة المحيطة به، لتنسيقها حضاريًا ومروريًا وتوسعة الطريق بعد إضافة محور مروري جديد، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الثلاثاء مع ممثلي الجهة المُنفذة للمشروع واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وأوضحت محافظ دمياط، أن هذه المنطقة الحيوية لم تنل حظها من التطوير منذ عام 2003م، منوهة إلى أن المشروع سيشمل إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة المنشأ منذ عام ١٩٥٩ نظرًا لصدور قرار إزالة بشأنه، ولخطورته الداهمة خاصة بعد تهالك أجزاء عديدة منه وانهيارها، مما يستوجب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له فى أسرع وقت ممكن.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على النموذج النهائي لتخطيط المنطقة والتصميم المعماري للمبنى بعد مراعاة عدد من العوامل، والتي تتمثل في تحقيق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة، كما اطلعت أيضاً على خطة نقل موظفي الديوان بأماكن محددة ومجهزة بكافة الإمكانيات، وناقشت المراحل المختلفة للتنفيذ، بما لا يتعارض مع الحركة المرورية بالمنطقة، نظرًا لوجود منشآت حيوية ومهمة بها ووفقاً لجداول زمنية محددة.

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