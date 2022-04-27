إصابة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بكورونا

أثبتت الاختبارات التي خضعت لها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس،إصابتها بمرض "كوفيد– 19"، مما يجعلها أكبر مسؤول في إدارة بايدن يُعلن إصابته بالعدوى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريستين آلين ، المتحدث باسم نائبة الرئيس قولها إن هاريس تسلمت اليوم الثلاثاء نتائج إيجابية لكل من اختبار سريع ولاختبار “تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي أر) "ولم تظهر عليها أي أعراض، وسوف تنعزل وتواصل العمل من مقر أقامة نائبة الرئيس ".

ولا تعتبر هاريس، 57عاما، مخالطة وثيقة للرئيس جو بادين، بحسب ما أعلن مكتبها.

وكانت نائبة الرئيس في كاليفورنيا الأسبوع الماضي وعادت إلى واشنطن أمس الإثنين، بينما سافر الرئيس بايدن إلى أوريجون وواشنطن قبل قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منزله في ويلمنجتون في ولاية ديلاوير.

وأضافت آلين أنه كان من المفترض أن تنضم هاريس إلى بايدن في الاجتماع الاستخباراتي الرئاسي اليومي صباح اليوم الثلاثاء، ولكنها انسحبت بعدما أثبتت الاختبارات إصابتها.