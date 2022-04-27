الزمالك يهزم سبورتنج في أولى مباريات الدورة المجمعة بكأس السوبر لليد

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة الإسباني أوليفر روي الفوز على سبورتنج بنتيجة 36–28، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدورة المجمعة لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على سبورتنج بنتيجة 17–16، قبل أن يوسع الفارس الأبيض فارق النقاط في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 36–28.

ويتنافس 4 فرق على لقب كأس السوبر المصري لكرة اليد وهم: الأهلي والزمالك وسبورتنج وهليوبوليس.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري لكرة اليد بنظام الدوري من دور واحد، أي أن الفريق الذي سينجح في جمع أكبر عدد من النقاط سيتوج باللقب.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في المباراة القادمة المقرر إقامتها غدًا في الحادية عشر مساًء أمام هليوبوليس، فيما يواجه سبورتنج نظيره الأهلي في التاسعة مساًء.