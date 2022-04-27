روسيا تستمر في طرد الدبلوماسيين الأجانب من أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن طرد 8 دبلوماسيين يابانيين، مضيفة أنه يجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل 10 مايو المقبل.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، ونشر موقع «روسيا اليوم» نسخة منه، اليوم الأربعاء: «طالب الجانب الروسي بأن يغادر 8 دبلوماسيين يابانيين بلادنا، بحلول العاشر من مايو المقبل».

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلنت الخارجية الروسية، عن طرد 3 دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.

وأُبلغ السفير النرويجي لدى موسكو، رونا ريسالاند، بالقرار وباعتراض موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من النرويج، ورفضها لـ«المساعدات العسكرية التي تقدمها أوسلو للنظام في كييف، ودعم الجرائم التي يقوم بها القوميون المتطرفون الأوكرانيون ضد مواطني إقليم الدونباس في أوكرانيا».

وأمس الثلاثاء، أعلنت روسيا 3 دبلوماسيين من السفارة السويدية في موسكو، «شخصيات غير مرغوب فيها».

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي أنه تمت دعوة السفيرة السويدية في روسيا، مالينا مارد، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمها مذكرة احتجاج روسية على الأعمال العدائية للسلطات السويدية، ضد 3 دبلوماسيين في السفارة الروسية في ستوكهولم، وطردهم من هذه الدولة بلا أساس.

وإضافة إلى ذلك دانت الخارجية الروسية بشدة، المساعدة العسكرية التي تقدمها السويد لنظام كييف، و«تغطية» جرائم القوميين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين في دونباس وأوكرانيا.