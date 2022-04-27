رانجنيك يعترف بعدم واقعية تواجد مانشستر يونايتد في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي

اعترف الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن تأهل فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بات أمرا غير واقعي.

ويفتقد مانشستر يونايتد لعدد كبير من عناصره الأساسية خلال لقائه مع ضيفه تشيلسي غدا الخميس، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأصبح هاري ماجواير وجادون سانشو أحدث المنضمين لقائمة الغائبين عن فريق (الشياطين الحمر) في اللقاء الذي تم أعيد ترتيب موعده إلى الغد ضد فريق المدرب الألماني توماس توخيل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هناك حديث بشأن مزيد من الاحتجاجات الجماهيرية، مع عودة مانشستر يونايتد للعب في معقله (أولد ترافورد)، لاسيما بعد خسارة الفريق أمام ليفربول وأرسنال، والتي أنهت إلى حد كبير آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خوضه 34 مباراة، حيث يبتعد بفارق 6 نقاط خلف أرسنال، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، الذي خاض 33 لقاء.

وقال رانجنيك: "لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في الحديث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا. نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين".

وأضاف رانجنيك "حتى لو فزنا بجميع المباريات الأربع المتبقية في البطولة، فلن يكون الأمر في أيدينا. لكن ما في أيدينا هو الطريقة التي نلعب بها، ومستوى الأداء".

وتابع "حتى بالنسبة للموسم المقبل، من المهم إنهاء هذا الموسم بأفضل أداء ممكن ".

وردا على سؤال حول تأثير التأهل لدوري أبطال أوروبا على الصفقات التي يبرمها يونايتد للموسم القادم، قال رانجنيك "بالطبع سيكون من الأفضل أن نلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن هذا يؤثر أيضًا على أندية أخرى. هذه ليست مشكلة يعاني منها مانشستر يونايتد فقط".

أوضح المدرب الألماني "تجديد عقد برونو (فرنانديز) أظهر أنه لا يزال ممكنا - هذا النادي جذاب وبه مدير فني جديد (إريك تين هاج)".

وأشار رانجنيك "في ظل نهج جديد مع مدرب جديد والطريقة التي يريد أن يلعب بها، لا يزال هذا النادي مثيرًا للاهتمام بشكل كبير".

وكشف مدرب يونايتد "إنني أتطلع لمساعدة كل من إريك والنادي، والجميع في يونايتد، للحصول على الأفضل وتغيير النهج بأكمله مرة أخرى الموسم المقبل، حتى يمكن لنا أن نصبح فريقًا كبيرًا مرة أخرى".

ولكن في الوقت الحالي ، ينصب التركيز على مواجهة تشيلسي بدون عدد من اللاعبين الأساسيين.

من المقرر أن يستمر غياب الفرنسي بول بوجبا والأوروجواياني إدينسون كافاني ولوك شاو، وكذلك لاعب خط الوسط البرازيلي فريد بعدما ثبت عدم جاهزيته خلال عودته للتدريبات، كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة آرون وان بيساكا.

ومن المرجح أن يدفع رانجنيك بعدد من العناصر الشابة في المباراة، حيث سيكون في مقدمتهم اللاعب التونسي الشاب هنبعل المجبري (19 عاما)، الذي ظهر في لقاء الفريق مع ليفربول، بالإضافة إلى أليخاندرو جارناتشو (17 عاما)، الذي تواجد في مقاعد البدلاء مؤخرا، وكذلك ألفارو فيرنانديز (19 عاما) الساعي للمشاركة أيضا مع الفريق.

وشدد رانجنيك في ختام تصريحاته قائلا "سنحاول أن نلعب بأفضل فريق ممكن من هؤلاء اللاعبين المتاحين".