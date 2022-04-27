كشف أحمد مرعي، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، حقيقة انضمام أنس أسامة لفريقه، بداية من الموسم المقبل، في ظل إنتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال مرعي في تصريحاته التلفزيونية: «أي مدرب يتمنى تواجد لاعب مثل أنس أسامة في فريقه، ولكن لا نعرف موقفه مع الزمالك».

وأضاف: «الموقف مازال غامض ولا نستطيع أن نحكم هل استطاع الزمالك إنهاء الاتفاق مع اللاعب أم لا، ولكن سنرى الأمر بنهاية الموسم».

وعن تأهل الاتحاد على حساب الزمالك لمواجهة الأهلي بقيادة أوجستي بوش، في نهائي دوري السوبر، شدد: «المباراة دائمًا معه تكون قوية ومتابعي كرة السلة في مصر يتابعون هذه المباراة واجهته من قبل في نهائي الدوري الموسم الماضي وفي البطولة العربية أيضًا».

وأتم: «فرقة الاتحاد تحتاج إلى عدد من اللاعبين بسبب معدل الأعمار الكبير، واتحاد كرة السلة وضعنا في موقف صعب، بشأن اللائحة التي تقول أن نضم لاعب فقط للبطل ولاعبان للوصيف».