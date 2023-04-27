 بعثة بيراميدز تطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس - بوابة الشروق
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بعثة بيراميدز تطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس

محمد عاطف
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 10:20 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 10:20 م

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، استعدادا إلى جنوب أفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس، في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الجنوب أفريقي في السابعة من مساء الأحد على استاد رويال بافوكنج، بمدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد دعدور - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - صامويل أوجو

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس.


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