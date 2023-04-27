السكرتير العام المساعد ببني سويف يتفقد سير العمل بمحور الفشن الحر على النيل

زار السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، مركز ومدينة الفشن؛ لتفقد مشروع محورالفشن الحر على النيل، ورافقه خلال الزيارة محمد بكري رئيس الوحدة المحلية؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمشروع، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ الإنجاز.

وتابع السكرتير العام المساعد، مستجدات وسير العمل بالمشروع، الذي تنفذه وزارة النقل، ضمن 5 محاور جارِ تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، ويبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 مترا (حارتين مروريتين بعرض "7.5 متر في كل اتجاه)، ويشمل 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي: "كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى المجرى المائي للنيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكك حديد مصر القاهرة - أسوان الزراعي الغربي، وكوبري بحر يوسف، وكوبري على الصحراوي الغربي"، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.

وكشف "علام"، عن توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة وضرورة الالتزام بالجدول الزمني؛ نظرا لأهمية المحور الذي سيسهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا.