الجيش السوداني: الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا عدا ولاية واحدة

قالت القوات المسلحة السودانية إن «الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدًا، عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية»، مؤكدة أن «قوات الجيش متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في الاتجاهات كافة».

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس: «حاول المتمردون نهارا أمس الهجوم على قيادة المنطقة المركزية، لكن قواتنا تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة».

واستطردت: «لم يسلم العدو أيا من الأفراد الذين اعتقلهم أثناء توجههم لمباشرة أعمالهم صباح يوم اندلاع التمرد».

وذكرت أنه «بلغ لمختلف الوحدات بالعاصمة والولايات أعدادا كبيرة من الذين استجابوا لنداء هجر صفوف المتمردين والانضمام للقوات المسلحة وعددهم يقترب من المائتين ونتوقع المزيد».

نوهت بأن «قوات الدعم مازالت تستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق، فضلًا أنها تتواجد بمناطق متفرقة من العاصمة لكن دون فعالية تذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية».

وأكملت: «شعبنا كسب معركة الحس الوطني بوقفته الصلبة مع قواته المسلحة وصموده أمام التحديات الحياتية التي صاحبت التمرد المشئوم».

وأشارت إلى أن «ممارسات أفراد المليشيا وسط الأحياء، أظهرت للناس الفرق بين سلوك الجيوش الوطنية والمليشيات من خلال استباحتها لأرواح وممتلكات الناس».

ولفتت إلى أن «القوات المسلحة بسطت سيطرتها على معظم الولايات، إلا أن الوضع معقد قليلا في بعض أجزاء العاصمة لجهة أن المتمردين حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها».