مهرجان أفلام السعودية يعلن لجان تحكيم دورته التاسعة

أعلن مهرجان أفلام السعودية عن الأسماء المشاركة في لجان تحكيم مسابقات دورته التاسعة، المقرر انطلاقها في الفترة من 4 إلى 11 مايو المقبل.

وكشف المهرجان، الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، عن خمس لجان تحكيم، تضم في عضويتها نخبة من صنّاع السينما بين منتجين ومخرجين وكتّاب وأكاديميين وممثلين، هي: لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، لجنة تحكيم السيناريو غير المنفّذ، ولجنة تحكيم مشاريع سوق الإنتاج.

الأفلام الطويلة

وجاءت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بقيادة المنتج الفرنسي دانيال زيسكايند، بخبرة 40 عاماً في مجال صناعة الأفلام، والذي عمل منتجاً في فيلم "عمارة يعقوبيان" من إخراج مروان حامد. وعضوية كل من المنتجة التونسية درّة بوشوشة، التي ترأست مهرجان قرطاج السينمائي وأنتجت وشاركت في إنتاج العديد من الأفلام الوثائقية والقصيرة والروائية الحائزة على جوائز، وصانع الأفلام والممثل السعودي هشام فقيه، الذي بدأ حياته المهنية في عام 2011 كممثل كوميدي، وشغل منصب رئيس المحتوى في تلفاز 11، كما شغل منصب مدير مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط MEMI في كلية الفنون السينمائية التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا.

الأفلام القصيرة

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، جاءت برئاسة الأكاديمي والسينمائي المغربي الدكتور حمادي كيروم، وهو أستاذ سينمائي في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومؤسس ومدير مهرجان الرباط السينمائي الدولي لسينما المؤلف، ومدير المنتدى الدولي للسينما والرواية بالدار البيضاء، ومدير المنتدى الدولي للسينما وحقوق الإنسان، وعضوية كل من: مديرة المشاريع الاحترافية كارين تشايلي، التي أشرفت على فعاليات دولية كبرى في سياق ثقافي سينمائي، ولديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة، وشغلت منصب المدير التنفيذي لنسختين من مهرجان الفيلم العربي في برلين، والممثلة السعودية أضوى فهد، صاحبة دور البطولة في العديد من الأفلام الطويلة والقصيرة، كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية.

مسابقة الأفلام الوثائقية

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، فترأسها مخرجة الأفلام العراقية ميسون الباجه جي، التي أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية، التي تركّز على حياة النساء في الشرق الأوسط، ودرّست الإخراج والمونتاج السينمائي في بريطانيا وفلسطين، وشاركت في تأسيس مركز تدريب مجاني للأفلام في بغداد، وبمشاركة أعضاء اللجنة؛ المخرج السعودي ومنتج الأفلام الوثائقية عبدالرحمن صندقجي، خريج هندسة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والذي أخرج وأنتج العديد من البرامج التلفزيونية، والإعلانات، والأفلام الوثائقية التي حازت على جوائز في مهرجانات سينمائية عديدة، وملايين المشاهدات، والعروض المحلية والدولية، إلى جانب الكاتبة والمخرجة والمنتجة الباكستانية صبيحة سومر، الحاصلة على وسام فارس من قبل وزارة الفنون والآداب الفرنسية، والتي صنعت أفلامًا روائية وأفلامًا وثائقية عديدة حائزة على عدة جوائز، وهي خريجة صندانس، وعُرضت أعمالها في مهرجانات سينمائية كبرى، وفاز عملها Silent Waters بـ 17 جائزة دولية في جميع أنحاء العالم.

السيناريو غير المنفذ

ويترأس ‎لجنة تحكيم السيناريو غير المنفذ المنتجة السعودية جمانة زاهد، العضو المؤسس لمجلس الأفلام تحت مظلة وزارة الثقافة، التي ساهمت في إنتاج عدد من الأفلام السعودية، وعملت كمدير لمعمل تطوير السيناريو في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وساهمت في إنتاج عدد من الأفلام السعودية منها: "مدينة الملاهي" (2019)، و"من يحرقن الليل" (2019)، و"المسافة صفر" (2018)، وبمشاركة أعضاء اللجنة؛ الكاتبة والروائية السعودية هناء حجازي، ‎التي بدأت بالكتابة عام 1987 وتنوّعت كتاباتها الأدبية بين القصة والشعر والمقالة والسيرة والرواية والسيناريو أيضًا، وصدر لها العديد من الكتب والمؤلفات، منها ما تم ترجمته إلى الفرنسية، والكاتب المسرحي والسيناريست السعودي عباس الحايك، المدرب المعتمد لكتابة السيناريو والنص المسرحي في معهد الثقافة والفنون للتدريب، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة سماورد الإلكترونية، كتب عددًا من المسرحيات التي نفذت داخل وخارج المملكة، وكتب عددًا من سيناريوهات الأفلام.

مشاريع سوق الإنتاج

أما لجنة مشاريع سوق الإنتاج، فشُكّلت بقيادة الناقد والمخرج السينمائي الفرنسي إدوارد وينتروب، المدير الفني لمهرجان فريبورغ السينمائي الدولي في سويسرا منذ عام 2007، وعضوية المنتجة والسيناريست الأردنية نادية عليوات، المؤسسة لشركة إنتاج مشروع الشاشة في الأردن، والتي شغلت منصب الرئيس التنفيذي والمنتج الإبداعي في شركة Ta Films، إلى جانب عضوية المنتج السينمائي السعودي عبدالرحمن خوج، المدير التنفيذي الإبداعي في Netflix ضمن فريق سلسلة Local Language في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.