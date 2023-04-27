 هيلمان لن ينضم لبايرن ميونخ كرئيس تنفيذي في حال إقالة أوليفر كان - بوابة الشروق
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هيلمان لن ينضم لبايرن ميونخ كرئيس تنفيذي في حال إقالة أوليفر كان

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:36 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:36 ص

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، أن أكسيل هيلمان، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، لن ينضم لبايرن ميونخ في منصب الرئيس التنفيذي إذا أقيل أوليفر كان من منصبه.

ووفقا لعدة تقارير إعلامية، لم يكن هناك أي تواصل بين هيلمان وبايرن. وذكرت شبكتا "سكاي" و"ران.دي إي" أمس الأربعاء أن النادي عقد مفاوضات مبدئية مع المسؤول بنادي فرانكفورت.

ولدى هيلمان عقد مع بطل الدوري الأوروبي حتى 2027.

ويعيش كان، الذي لديه عقد مع بايرن حتى 2024، تحت ضغط كبير بسبب نتائج الفريق الحالية وإقالة المدير الفني جوليان ناجلسمان من منصبه الشهر الماضي.

وجرى التعاقد مع توماس توخيل بدلا من ناجلسمان، ولكنه فشل في التأهل بكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وبات الدوري الألماني هو اللقب الوحيد المتاح لبايرن هذا الموسم.

ومع ذلك، أصبح تتويج بايرن ميونخ بلقبه الحادي عشر على التوالي، مهددا كما بات بايرن مهددا بعدم التتويج بأي لقب للمرة الأولى منذ عام 2012. ويحتل بايرن حاليا المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.


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