أمين عام الناتو: أوكرانيا تلقت 230 دبابة حتى الآن

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الخميس إن الدول الأعضاء والشركاء قاموا بتسليم أوكرانيا 230 دبابة وأكثر من 1550 مركبة" ومجموعة كبيرة من الذخيرة" حتى الآن.

وقال ستولتنبرج، وإلى جواره رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير بيتل في بروكسل "تم بالفعل تسليم أكثر من 98% من المركبات التي تم التعهد بها لأوكرانيا".

وأضاف: "قمنا بتدريب وتسليح أكثر من تسعة ألوية أوكرانية مدرعة جديدة". ويشار إلى أن ألوية الناتو تتألف من عدة الآلاف من الجنود.

وأضاف: "سوف يضع هذا أوكرانيا في وضع قوي للاستمرار في إعادة السيطرة على الأراضي المحتلة".