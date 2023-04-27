تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة القيام بحركات استعراضية بالسيارة قيادته بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على احدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضاً سلامته والمواطنين للخطر.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.