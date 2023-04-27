 اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة تتفق على تطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات - بوابة الشروق
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اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة تتفق على تطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات


نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:41 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:41 ص

أعلنت اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والسياحة والنقل والثقافة والتأمين والمصارف والجمارك.
وجرى توقيع محضر الاجتماعات بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة عن الجانب السوري الدكتور محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش رئيس اللجنة عن الجانب الإيراني والذى تضمن ملفات التعاون المشتركة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن اللجنة المشتركة ضمت ممثلي الجانبين السورى والايرانى في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات، وذلك في فندق "داما روز" بدمشق، بحثت جميع مجالات التعاون التى تتعلق بمجالات الصناعة والزراعة والتجارة والطاقة والاقتصاد والمالية وقطاعات أخرى.
من جانبه أكد الوزير الإيراني أن المباحثات على مستويات مختلفة مع المسؤولين والمعنيين والخبراء والفنيين واللجان التخصصية المشتركة؛ أدت إلى نتائج مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، مشيراً إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره ليسهم بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.


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