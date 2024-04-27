يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، حلقة نقاشية بعنوان "تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات"، وذلك في تمام الخامسة مساء من يوم الأحد 28 أبريل.

بحضور مجموعة متنوعة من الضيوف والفاعلين في المجال الثقافي حيث يشارك في اللقاء كلا من: الدكتور سعيد المصري مقرر لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس الأعلى للثقافة، والأستاذة عبير مجاهد مديرة مكتبة معهد جوته بالقاهرة، الدكتور محمد عبد الدايم - مساعد وزير الثقافة.

وكذلك الكاتبة والناقدة المسرحية رشا عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتبة والروائية الدكتور عزة كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال، والأستاذة لمياء لطفي مدير برنامج مناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، والدكتورة منى شاهين مديرة مشروعات وخبيرة تنمية ثقافية.

يركز النقاش على مجال صناعة السياسية الثقافية والبرامج التنفيذية في المجال الثقافي والتنموي ومساحات وفرص تقديم الدعم والشراكات للمبادرات الثقافية المختلفة داخل وخارج القاهرة سواء بالتعاون مع وزارة الثقافة أو المؤسسات المانحة الدولية.

يتضمن اللقاء حوار مجتمعي مفتوح حول دور وزارة الثقافة في التشبيك والشراكات مع المؤسسات والجهات المانحة العربية والدولية وأبرز الفرص والتحديات في هذا الجانب، وما هى القوانين واللوائح التي قد تعرقل هذا التعاون وكيف يتم تعديلها لتتناسب مع أهداف الوزارة الحالية والمستقبلية.