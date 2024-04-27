واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونجرس.

وقال الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي: «هذه أكبر حزمة مساعدات عسكريّة أعلنّاها حتى الآن».

يشمل برنامج المساعدة هذا الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات بلا طيار فضلا عن ذخيرة المدفعية.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوة، قائلا إن ذلك سيسمح لكييف بتحقيق استقرار على خط المواجهة.

وهذه ثاني حزمة يُعلن عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف الأربعاء. وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف والتي أقرها الكونجرس هذا الأسبوع ووقع عليها لاحقا الرئيس جو بايدن.

والمساعدات البالغة قيمتها مليار دولار التي أُعلن عنها الأربعاء ستأتي من مخزونات الجيش الأمريكي، أما المعلن عنها الجمعة فستأتي من عقود مع شركات الأسلحة أو من الشركاء، ما يعني أن وصولها إلى ساحة القتال سيستغرق وقتا أطول.

وبعد إصداره الأربعاء القانون الذي ينص على تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال كميات كبيرة من العتاد وبسرعة.

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لكييف، لكن ميزانية الدعم الضخمة تعطلت في الكونغرس لنحو عام ونصف عام، ويرجع ذلك أساسا إلى خلافات بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.