قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية يؤكدون ضرورة التوصل لصفقة تبادل جادة للأسرى

عقدت قيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لقاء اليوم السبت، في ظل التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة في القضية الفلسطينية والحرب العدوانية على قطاع غزة، ضم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، إضافة إلى عدد من قادة القوى الثلاثة.

وبحسب بيان صادر عن حركة «حماس»، «أشاد المجتمعون بالصمود الأسطوري والإرادة الصلبة وعزيمة الشعب الفلسطيني؛ التي أثبتت للعالم أنها لا تقهر ولا تنكسر ولا تستكين أبدًا، رغم ما يلاقونه من حرب إبادة يقوم بها العدو المجرم».

وقال البيان إن «المجتمعين بحثوا الجهود المبذولة لوقف العدوان وتحقيق الانسحاب الفوري الكامل والشامل، وإطلاق سراح الأسرى، والسُبل الكفيلة للتخفيف من معاناة شعب فلسطين، وتعزيز صمود الجبهة الداخلية أمام غطرسة الاحتلال وعنصريته».

وشدد الحضور على ضرورة «تطوير العمل الوطني والميداني؛ لإجهاض مخططات الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته بالحرية والاستقلال والعودة».

وأضاف البيان: «أشاد المجتمعون بالأداء البطولي الشجاع لكافة كتائب المقاومة وتماسك وحدتها الميدانية، وفي طليعتها كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وسائر كتائب المقاومة التي لقنت العدو وما تزال درساً لن ينساه أبداً، وقَدمّت للعالم نموذجاً جديداً في إدارة الصراع، وعلى إصرارها على مواصلة التصدي للعدوان».

وبحث المجتمعون ضرورة التواصل الوطني في سبيل تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، واستثمار هذا الصمود الأسطوري لينعكس إيجاباً على بنية المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وعلى قيادة وأدوات النظام السياسي والعمل الوطني الفلسطيني المشترك.

كما توقف اللقاء أمام أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدًا على مطلب الشعب الفلسطيني بالوصول لصفقة تبادل «جادة ومشرفة».

هذا وقد تم الاتفاق على استمرار وتوسيع التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج.



