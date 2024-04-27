ختام أعمال المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لطب الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بدمياط

اختتم المؤتمر السنوي الثامن للجمعية المصرية لطب الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين "نيو إيجيبت" وذلك بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وأوضح الدكتور محسن الصعب رئيس الجمعية والمؤتمر، أن الجلسات العلمية ترأسها عدد كبير من أساتذة طب الأطفال وحديثي الولادة بالجامعات المصرية والأجنبية.

وشملت فعاليات المؤتمر عدة ورش تدريبية، في مجالات الأطفال حديثي طب الولادة، والتدريب العملي، شاملة الإجراءات العلاجية والتشخيصية الحديثة، في مجال التخصص على يد كبار الأساتذة، ليكون المؤتمر متضمنا التطبيقات العملية أيضا، وليس الجانب النظري فقط.

وأشار إلى أن مؤتمر هذا العام استعرض ملخصات ونتائج الأبحاث العلمية في مجال التخصص، والتي نشرت خلال العام الماضي.

وأضاف الدكتور أمير سليمان، نائب رئيس المؤتمر ورئيس لجنة البحث العلمي بالجمعية، أن جلسات المؤتمر العلمية، تناولت عدة موضوعات هامة في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، مثل الجديد في الرضاعة الطبيعية، وتغذية الطفل بعد بدء الفطام، وإدخال الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية للجسم، ومواعيد إعطائها، كما تم تخصيص محاضرات لعدد من الأطباء في مستشفيات المحافظة، لعرض حالات مرضية نادرة، أو ذات أهمية خاصة، أعقب كل منها نقاش مفتوح حول التشخيص ووسائل العلاج التي تم استخدامها ونتائجها.

شارك في المؤتمر عدد كبير من أساتذة طب الأطفال وحديثي الولادة من مختلف جامعات مصر، وسط إقبال متزايد من أطباء طب الأطفال، وحديثي الولادة، وطب الأسرة من مختلف محافظات الجمهورية، ومن دول العالم العربي.