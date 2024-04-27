أوكرانيا: روسيا تقصف بنية تحتية للطاقة وأنباء عن سقوط ضحايا

ذكرت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت منشآت للطاقة، في مناطق "دنيبروبيتروفسك" و"إيفانو-فرانكيفسك" و"لفيف أوبلاست" في هجوم صاروخي شامل على أوكرانيا، خلال الليلة الماضية، مما تسبب في حدوث أضرار وسقوط ضحايا.

وأضافت السلطات الأوكرانية أن روسيا أطلقت 34 صاروخا على أوكرانيا، دمر الجيش الأوكراني 21 منها، حسب صحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية اليوم السبت.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، على تطبيق "تليجرام" "تضررت المعدات. في إحدى المنشآت أصيب مهندس طاقة بارتجاج في المخ". وأضاف أن عواقب الهجوم مازالت قيد البحث.

وأشارت شركة "دي.تي.إي.كيه" وهي أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا إلى وقوع أضرار جسيمة بأربع من محطات الطاقة الحرارية لديها بسبب الهجوم.