آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ويطالبون نتنياهو بإعادة المحتجزين

بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، لقطات حية لتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع بتل أبيب، من أجل إجبار الحكومة على إبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

وطالبت التظاهرات في تل أبيب بعقد انتخابات مبكرة، مناشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق، أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أن حكومة بنيامين نتنياهو، عليها أن تختار إما المضي في خططها لاجتياح رفح، أو إبرام صفقة تبادل لاستعادة المحتجزين من القطاع.

ودعت العائلات -في بيان، تعقيبا على تصوير مسجل لأسرى إسرائيليين بثته كتائب القسام- إلى «إنهاء الحرب ودفع الثمن»، مؤكدة أن الدخول إلى رفح سيكون «تضحية إضافية».



واعتبرت أن الضغط العسكري على حماس «قد فشل» يستدعي تغيير أسلوب التعامل، مشيرة إلى أن «إهمال المختطفين جريمة من الحكومة ضد الأسرى».

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مقطعا يظهر أسيرين إسرائيليين طالبا بمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو، من أجل إجباره على التوصل إلى صفقة تبادل فورية، مشيرة إلى أن الضغط العسكري لم يفلح في استعادة هؤلاء الأسرى.