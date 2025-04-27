رئيس الوزراء الياباني يزور فيتنام والفلبين لتعزيز التعاون

غادر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا العاصمة طوكيو اليوم الأحد في رحلة تستغرق أربعة أيام إلى فيتنام والفلبين، حيث تهدف اليابان إلى تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا في الوقت الذي توسع فيه الصين نفوذها في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن هذه الزيارة تعد الثالثة لإيشيبا إلى جنوب شرق آسيا منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، وتأتي في وقت اهتز فيه التكتل سريع النمو بسبب التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال إيشيبا للصحفيين قبل مغادرته مطار هانيدا في طوكيو: "نأمل في زيادة تعزيز التعاون الأمني" مع دولتي جنوب شرق آسيا، مسلطا الضوء على "محاولات الصين الأحادية لتغيير الوضع الراهن بالقوة" في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وأشار إيشيبا إلى أن تعريفات ترامب الجمركية سيكون لها "تأثير كبير" على اقتصادات كل من فيتنام والفلبين، وقال أيضا إنه يخطط للاستماع إلى الشركات اليابانية العاملة في البلدين حتى يتمكن من معالجة مخاوفهم وآرائهم من خلال السياسات الحكومية.

ومن المقرر أن يعقد إيشيبا اجتماعا مع الزعيم الفيتنامي تو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، في هانوي في وقت لاحق من اليوم الأحد. وسيلتقي أيضا برئيس الوزراء فام مينه تشينه يوم غد الاثنين.

وخلال زيارته إلى مانيلا، التي تبدأ بعد غد الثلاثاء، سيعقد إيشيبا محادثات مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ومن المتوقع أن يتفقا على بدء مناقشات حول اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء تدريبات مشتركة بين حرس السواحل في البلدين.

كما سيتفقان على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية لتسهيل تبادل الإمدادات الدفاعية والدعم اللوجستي بين القوات الدفاعية في البلدين.