إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في الشرقية

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أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي في اتجاه السويس على حدود مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 4 أشخاص، جميعهم من الإسكندرية، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي في اتجاه السويس على حدود مدينة العاشر من رمضان.

وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، ورفعت آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.