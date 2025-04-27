كفرالشيخ: صيانة بوابة مياه الري بفم الخص لخدمة أكثر من 1000 فدان بقرية برمبال في مطوبس

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم، الانتهاء من صيانة وإصلاح بوابة «فم الخص» استجابةً لشكاوى المواطنين، وعلى رأسها شكوى أهالي ومزارعي جمعيات إصلاح أبو عقادة وخليج قبلي وخليج بحري التابعة لقرية برمبال بمركز مطوبس، بعد معاناة لأكثر من 4 سنوات من انسداد المجرى المائي نتيجة تهالك البوابة التي تخدم نحو ألف فدان.

وأكد محافظ كفرالشيخ، التنسيق مع مسئولي الري الذين تحركوا على الفور وتمكنوا خلال 48 ساعة من إنجاز أعمال الصيانة الشاملة، التي شملت تغيير جميع الأجزاء التالفة وتشغيل البوابة بكامل كفاءتها؛ لضمان وصول المياه بشكل طبيعي إلى الأراضي الزراعية استجابة للمزارعين.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في رصد المشكلات والاستجابة السريعة لها، دعمًا لجهود التنمية الزراعية وخدمة أهالينا.