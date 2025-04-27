أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، قرارًا في القضية رقم 13673 جنايات مركز الحسينية لسنة 2024، بإحالة أوراق تاجر خردة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا، وحددت جلسة 28 يونيو القادم للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل صديقه إثر خلافات مالية بينهما.

أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه محمد جمال، إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال)، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بالسلاح الأبيض، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما، على النحو المبين بالتحقيقات.