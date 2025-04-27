كونسيساو يثير الغموض حول مستقبله مع ميلان

عبر سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان، عن رضاه عن مستوى التركيز الذي أظهره فريقه في فوزهم 2-0 على فينيزيا في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وسجل كريستيان بوليسيتش وسانتياجو خيمينيز هدفي المباراة.

وأوضح كونسيساو: "بعد الديربي، لم يكن من السهل الحفاظ على مستوى التركيز الذي افتقدناه في الأشهر الأخيرة. التركيز التنافسي هو المفتاح."

وأكد المدرب أن الفريق أظهر رغبة قوية في تحقيق النقاط الثلاث، خاصة بعد الفوز في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وأضاف: "كانت مباراة صعبة ضد فريق يضغط بشكل كبير ولديه لاعبين سريعين في الهجوم. الفوز كان ضروريًا لتحقيق الاستقرار بعد الفوز في الكأس."

وعلى الرغم من الفوز، لا يزال ميلان في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي، مما يجعل فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا ضئيلة، لكن الفريق لا يزال يمتلك فرصة للتأهل إلى الدوري الأوروبي عبر كأس إيطاليا.

فيما يتعلق بمستقبل المدرب، قال كونسيساو: "أهم شيء الآن هو ميلان وليس أنا. نحن نعمل بجد كل يوم مع الجهاز الفني، وبعد شهر قد أقول ما أريده، ربما سأحصل على عطلة في البرتغال لمدة عشر سنوات... لا أعرف."