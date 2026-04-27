ينظم صالون إدوار الخراط اليوم الإثنين ندوة لمناقشة كتابه القصصي "مضارب الأهواء"، مع كتاب "فن الشارع.. حكايات عن كتابة الراب والموسيقى" للكاتب سيد عبد الحميد، الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي في دورتها الماضية.

تناقش الكاتبة والروائية الدكتورة مي التلمساني الكتابين، ويشاركها المناقشة الكاتب سيد عبد الحميد، وذلك في الساعة السابعة مساء، بمقر المكتبة التذكارية لإدوار الخراط.

يذكر أن كتاب "فن الشارع" هو عمل يتناول ظاهرة فن الشارع كشكل من أشكال التعبير الفني والثقافي الذي يخرج من إطار المؤسسات التقليدية إلى الفضاء العام. يعرض الكتاب تطور هذا الفن من خلال التاريخ، بدءا من ج""ذوره القديمة ووصولًا إلى أشكاله الحديثة مثل الجرافيتي والملصقات والتركيبات الفنية. الكتاب يقدم نظرة شاملة لفن الشارع كظاهرة فنية وثقافية، مع التركيز على تاريخه وأشكاله ودوره في المجتمع.

سيد عبد الحميد هو كاتب مصري شاب صدر له من قبل ثلاث أعمال وهي: "لارا..ومن الحب ما قتل"، "الاكتئاب.. بين التعايش والانتحار"، ورواية "امرأة عابرة ورجل وحيد"، وتعد دراسة "فن الشارع..حكايات عن كتابة الراب والموسيقى" رابع أعماله، كما يقوم بنشر العديد من المقالات في مواقع، وصحف، ومجلات مختلفة.

جدير بالذكر أنه وتقديرا لدور الكاتب الكبير إدوار الخراط في مجال السرد الأدبي والقصة القصيرة والرواية، تمنح "جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي" سنويا لكاتبة شابة أو كاتب شاب من مصر أو من العالم العربي عن عمل أدبي منشور تتوافر فيه شروط الابتكار الخلاق على مستوى الشكل والمضمون ويسعى لتجاوز محددات النوع الأدبي وينفتح على تيارات الكتابة العابرة للنوع.

وتقدم الجائزة برعاية أسرة الكاتب الراحل إدوار الخراط ممثلة في ابنيه، الدكتور إيهاب الخراط والفنان أيمن الخراط، تحت مظلة اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتهدف الجائزة لتشجيع شباب الكتاب في مصر والعالم العربي على خوض مغامرة الكتابة الطليعية وتعزيز قيم التجريب في مختلف مجالات السرد الأدبي، وتحفيز المبدعين، وكذلك دور النشر وصناع الكتاب والنقاد والصحفيين، على الاحتفاء بقيم الحرية الفنية وثقافة الاختلاف، وتنمية هذه القيم وتسليط الضوء عليها