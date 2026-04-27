أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد؛ ليكون صرحا طبيا يقدم خدماته لطلاب كلية الطب وأهالي المحافظة، مؤكدًا أن الحلم قارب على التحقق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الوادي الجديد، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وأشار إلى مناقشة رؤى تطويرية تشمل كلية الطب البيطري، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل البيطري الحديث، وكلية علوم الرياضة، ودعم نظم التعليم ما بعد التخرج لضمان جودة المخرجات ومواجهة تحديات العصر، كما تم عرض تطوير المنظومة التعليمية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وقال إن كلية التمريض قدمت مقترحًا حول رقمنة التعليم التمريضي ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في المقررات الدراسية، مؤكدًا الموافقة على منح عدد من الباحثين درجات الماجستير والدكتوراه، تتويجًا لجهودهم العلمية المتميزة.

وشدد طنطاوي، على الأمن الجامعي وتعزيز اليقظة الأمنية، ووضع حزمة إجراءات تنفيذية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، تشمل تفعيل نظم الإضاءة الموفرة، وتنظيم تشغيل أجهزة التكييف، ونشر ثقافة الترشيد بين الطلاب والعاملين، بالتزامن مع انطلاق حملة "معًا لترشيد استهلاك الكهرباء من أجل مستقبل مستدام"، لنشر ثقافة الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء من خلال بعض الإرشادات لاستخدام الأجهزة الكهربائية بما يحافظ على الكهرباء.