البحرين: سحب الجنسية من 69 شخصا وأفراد أسرهم بسبب التعبير عن دعمهم للهجمات الإيرانية

قررت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، إسقاط الجنسية عن 69 شخصًا ممن أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية، أو تخابروا مع جهات خارجية، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية.

وقالت في بيان إن «القرار جاء تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في استحقاق المواطنة».

وأشار إلى أن «المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية تنص على إسقاط الجنسية في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو التصرف بما يناقض واجب الولاء لها».

وذكر أن «الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار»، مؤكدًا استمرار الجهات المختصة في دراسة ومراجعة ملفات من يستحق الجنسية البحرينية ومن لا يستحقها للحفاظ على الأمن والاستقرار.