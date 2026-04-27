أطباء السودان: الدعم السريع تعتقل 1470 مدنيا و20 طبيبا بالفاشر

قالت شبكة أطباء السودان، الإثنين، إن "قوات الدعم السريع" تعتقل 20 طبيبا بينهم 4 طبيبات، إلى جانب أكثر من 1470 مدنيا و907 عسكريين، في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

جاء ذلك في بيان للشبكة الطبية غير الحكومية بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية بمدينة الفاشر في الفترة من يناير 2026 وحتى أبريل الجاري.

وقالت الشبكة إن "قوات الدعم السريع تحتجز حتى اللحظة 20 طبيبا، بينهم 4 طبيبات في ظروف بالغة التعقيد، ونحو 1470 معتقلا مدنيا، بينهم 426 طفلا، و370 امرأة موزعين على عدة مواقع احتجاز".

وأشارت إلى أنها تعتقل أيضا 907 من العسكريين.

وأوضحت أن المعتقلين موزعين في أماكن عدة، من بينها سجن شالا، ومقرات خدمية مثل مستشفى الأطفال، والميناء البري، إضافة إلى احتجاز آخرين داخل حاويات.

وأكدت الشبكة أن المحتجزين "يتعرضون لانتهاكات جسيمة شملت التصفية الميدانية، ويعانون من إصابات ناجمة عن القصف دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة".

ولم يصدر تعليق فوري من "قوات الدعم السريع" على ما أوردته الشبكة الطبية.

ووفق مؤسسات محلية ودولية، فإن استيلاء "الدعم السريع" على الفاشر جاء تزامنا مع ارتكابها مجازرا بحق المدنيين هناك، ووسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد هذه القوات، محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ومنذ أبري 2023، تخوض "قوات الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.