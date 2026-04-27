الجزائر تؤكد رفضها العنف في مالي

أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، رفض بلاده العنف في مالي، مشددًا على تمسك الجزائر بـ3 مبادئ أساسية في مقاربتها للأزمة.

ونقل التلفزيون الخكومي الجزائري عن عطاف قوله، إن الجزائر تؤكد أولًا دعمها الكامل لوحدة مالي "أرضًا وشعبًا ومؤسسات"، في ظل التحديات التي تواجه هذا البلد.

وأضاف، أن "الجزائر ترفض بشكل قاطع، جميع أشكال ومظاهر الإرهاب"، مؤكدًا أنه "لا يمكن تبريره أو التسامح معه مهما كانت دوافعه"، مشيرًا إلى أن "هذا الموقف ينبع من التجربة التي عانت منها الجزائر مع هذه الظاهرة".

وأكد الوزير عطاف، أن "الجزائر تدعو، ثالثًا، إلى تعزيز اللحمة الوطنية داخل مالي"، معتبرًا أن التماسك الداخلي يمثل "خير رادع لظاهرة الإرهاب" و"الدرع الحقيقي" للتصدي له بفعالية".

يشار إلى أن جبهة تحرير أزواد الانفصالية التي يقودها الطوارق، شاركت أول أمس السبت في هجوم منسق مع جماعة نصرة الإسلام المرتبطة بتنظيم القاعدة، على مطار باماكو الدولي وعلى أربع مدن أخرى في وسط وشمال البلاد.

وأسفر الهجوم عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا.