جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وداهم البلدة القديمة، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن قوات الجيش دخلت مدينة نابلس عبر حاجز المربعة، وانتشرت في أحياء المخفية ورأس العين، قبل أن تتوغل في البلدة القديمة وتنفذ عمليات دهم وتفتيش.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية بشأن أسباب الاقتحام أو ما إذا أسفر عن اعتقالات أو إصابات.

وتعد نابلس من أبرز مدن شمال الضفة الغربية التي تشهد اقتحامات متكررة، في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة تقول تل أبيب إنها تستهدف مسلحين.

​​​​​​​وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.