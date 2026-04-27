أسوشيتد برس: مقترح إيران الجديد حول فتح مضيق هرمز قد لا يحظى بدعم ترامب

قال مسئولان إقليميان، لوكالة «أسوشيتيد برس»، إن إيران تعرض في مقترحها الجديد فتح مضيق هرمز دون الاتفاق حول برنامجها النووي.

كما تطالب إيران الولايات المتحدة بإنهاء حصارها للبلاد كجزء من اقتراحها، وذلك وفقًا للمسئولين الذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

ووفقًا لـ«أسوشيتيد برس»، فمن غير المرجح أن يحظى الاقتراح الجديد، الذي قدمته باكستان إلى الولايات المتحدة، بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد إنهاء البرنامج النووي الإيراني كجزء من اتفاق شامل لجعل وقف إطلاق النار دائمًا.

وذكر موقع «أكسيوس» أمس الأحد، نقلا عن مسئول أمريكي لم تسمه ومصدرين مطلعين أن إيران قدمت للولايات المتحدة ⁠مقترحا جديدا عبر وسطاء باكستانيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع إرجاء المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتطالب إيران واشنطن منذ وقت طويل بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فحسب، لكن دولا غربية وإسرائيل تقول إنها تسعى لصنع أسلحة نووية.

ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية إلى حد كبير، التي بدأت بهجمات جوية أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير، لم يجر التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف ورفعت أسعار النفط وأججت مستويات التضخم وألقت بظلال قاتمة على آفاق النمو العالمي.