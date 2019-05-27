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مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في الامارات الاسبوع الجاري التوتر مع إيران

أبوظبي - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 9:39 م | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 9:39 م

يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، محادثات في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران.

وذكرت السفارة الأمريكية في أبوظبي، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أنه سيتم عقد جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية هذا الأسبوع، من دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتشهد المنطقة توترا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني بداية مايو الحالي.

وتستضيف السعودية، الخميس القادم، قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضا الجمعة القادمة.


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