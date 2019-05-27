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العراق: الحكم بالإعدام على فرنسي رابع متهم بالانتماء لـ«داعش»

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 2:36 م | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 2:36 م

قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، بالإعدام على فرنسي رابع، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان مصدر قضائي قد أعلن، يوم أمس الأحد، أن محكمة عراقية قضت بالإعدام على 3 مواطنين فرنسيين؛ بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي، مبينا أن أمامهم 30 يومًا للاستئناف على الحكم.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن سفارة فرنسا لدى ​العراق​ ستنقل موقفها من ​عقوبة إعدام​ المواطنين الثلاثة، معربة عن احترامها لسيادة السلطات العراقية.

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