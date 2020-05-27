ضبط 6 تجار مخدرات حاولوا غسل 10 ملايين جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 6 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية في محافظة الإسكندرية؛ لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء عقارات وسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.