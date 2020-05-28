حبس 6 متهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية، غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بغسل أموال قدرت بنحو 10 ملايين جنيه، من حصيلة نشاطهم في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

وألقى ضباط مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، القبض على المتهمين، ومحال إقامتهم نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وجاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف زكي رؤوف؛ تفيد قيام المتهمين، بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع في البنوك، وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وبضبطهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.