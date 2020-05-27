17 سفينة إجمالي حركة الموانئ الجنوبية باقتصادية قناة السويس خلال العيد

استقبل ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الجنوبي"، خلال أيام عيد الفطر، 10 سفن، منها سفينة حاويات بحمولة 28 ألفا و794 طنا، و4 سفن صب جاف بحمولة 91 ألفا و260 طنا، وسفينتي شحن وتفريغ على الأرصفة.

وأكد بيان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن بميناء العين السخنة خلال الفترة ذاتها بلغ 7 سفن، وسجل الميناء دخول سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة فحم بحمولة 72 ألفا و816 طنا، و6 سفن حاويات بحمولة 289 ألفا و640 طنا، ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وأضاف البيان أن حركة الموانئ التابعة للهيئة وعمليات التداول كانت مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك بنظام الورديات في العمل، والتنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.