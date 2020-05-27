أغنية إليسا «قهوة الماضي» تحتل المركز الخامس على «يوتيوب»

احتلت أغنية "قهوة الماضي" للفنانة اللبنانية إليسا، المركز الخامس على موقع يوتيوب، حيث استمع إليها أكثر من نصف مليون شخص بعد 24 ساعة فقط من طرحها.

الأغنية من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري.

وطرحت إليسا الشهر الماضي، كليب أغنية "هنغني كمان وكمان"، والتي شاركتها فيه الفنانة هيفاء وهبي بالظهور من المنزل، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وإخراج إيلي رزق الله، وإنتاج شركة روتانا.

من جهة أخرى، تنتظر إليسا، انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا لطرح ألبومها الجديد، الذي تتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم: محمد رحيم، بهاء الدين محمد، مدين، رامي جمال، ملاك عادل، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، أحمد زعيم، أحمد عبد السلام وغيرهم.

