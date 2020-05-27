بيئة مكيفة وستائر لتخفيف الحرارة على حيوانات حديقتين بالهند

مع ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من وسط ولاية أوتار براديش الهندية، أقبلت السلطات في حدائق الحيوان في مدينتي لكناو وكانبور، على تركيب مبردات المياه وستائر القش لحماية الحيوانات من الحرارة، بحسب صحيفة "انديان إكسبريس".

وقال ديليب جوبتا، مسؤول حديقة حيوان كانبور: "مع الزيادة المفاجئة في درجات الحرارة اليومية دفعتنا لاتخاذ إجراءات لحماية الحيوانات من موجة الحر، أنجزنا تركيب مبردات المياه للحيوانات آكلة اللحوم وستائر القش للطيور وبنادق المطر ليتم ري ستائر التبن بانتظام لتبريد الأقفاص".

وأوضح مدير حديقة حيوانات لكناو، الدكتور سينغ، أنه تم عمل ترتيبات مماثلة في حديقة الحيوانات والنظام الغذائي وفقًا للظروف الجوية السائدة التي يعيشها الحيوانات والطيور.

ويشمل النظام تخفيض كمية اللحوم، للحيوانات آكلة اللحوم، وزيادة محتوى الكربوهيدرات في النظام الغذائي للطيور، بالإضافة لدمج الخضروات مع النظام الغذائي للحيوانات العشبية مع الحد من استخدام سكر الجاجري.

إلى ذلك تمت إضافة المعادن وفيتامين ايه، و دي، و هـ، إلى مياه الشرب لجميع الحيوانات والطيور، لتجنب الجفاف والحفاظ على صحتهم، بينما يتم تغيير الماء بشكل منتظم لأنه يسخن بسبب الحرارة الحارقة.

وتستمتع بعض الحيوانات آكلة اللحوم مثل الدببة وبعض الحيوانات العشيبة بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف مثل البطيخ والخيار في الصيف.