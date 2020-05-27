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تحدث كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، عن قدوته في الملاعب وأولوياته الرئيسة، كما أنه أشاد بالفرنسي زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا السابق والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال مبابي في تصريحات عبر صحفية "ميرور" البريطانية متحدثا عن مثله الأعلى: "معشوقي الأولى زين الدين زيدان لكل ما حققه مع المنتخب الفرنسي، ثم بعد ذلك كان كريستيانو رونالدو".

وأضاف:"لقد فاز كريستيانو بالكثير ولا يزال يفوز حتى بعد كل هذا النجاح الكبير".

وواصل:"لقد تركا بصماتهما (زيدان ورونالدو) في تاريخ اللعبة وأريد أن أترك فصل خاص بي في كتب التاريخ ".

وعن أولوياته قال: "دائما سأضع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي على رأس أولوياتي، وإذا جاءت الجوائز الفردية من أدائي فهي مكافأة".